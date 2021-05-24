Посол Беларуси в ЕС вызван для объяснений

Как сообщается в пресс-релизе Европейской службы внешних связей, в ходе беседы с послом, «был осужден недопустимый шаг белорусских властей, которые вынудили гражданский самолет совершить вынужденную посадку в Минске и задержали его пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста».

«Посол Михневич был проинформирован о решительном осуждении институтами ЕС и государствами-членами ЕС принудительного акта, которым власти Беларуси поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Стефано Саннино передал позицию ЕС о том, что «возмутительные действия белорусских властей представляют собой еще одну вопиющую попытку заглушить все голоса оппозиции в стране, и потребовал немедленного освобождения г-на Протасевича».

Действия белорусских властей будут рассмотрены на заседании Совета Евросоюза, который пройдет в понедельник. На нем, ЕС рассмотрит последствия этих действий, включая возможные меры против виновных.

Ранее сообщалось, что 23 мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту. Находившийся уже вблизи белорусско-литовской границы самолет был перехвачен военным истребителем МиГ-29, поднятым в небо по личному распоряжению Александра Лукашенко.

На борту находился один из основателей независимого телеграм-канала NEXTA, бывший его редактор Роман Протасевич, который и был задержан в Минском аэропорту. Против Протасевича в Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. КГБ страны внес его в список террористов.

В соответствии со ст. 293 УК Белоруссии (организация массовых беспорядков) Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.