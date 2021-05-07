Посол ЕС осудил противопоставление Дня Европы Дню Победы

Об этом посол Евросоюза заявил в интервью Радио Europa Liberă (Свободная Европа), отметив, что "это не может быть дилеммой и не должно быть предметом споров.

"Каждый день должен быть днем, когда мы помним о борьбе против нацизма, против фашизма. Это была победа всей Европы, а Европейский союз зиждется на этой победе над трагедией нашего континента. Поэтому, День Европы закономерно является днем, который мы празднуем", - заявил Михалко, добавив, что те, кто говорит о том, что в Европе День победы отмечается 8 мая, а 9 мая День Европы, используют "ложную дилемму".

В этой связи дипломат заявил, что политики используют людей своей ложной дилеммой. "Если хотите, это является геополитизацией календаря", - подчеркнул Михалко.

"В году 365дней. И в истории ежедневно что-либо произошло. Поэтому, было бы ложной дилеммой наслаивать одно событие на другое, если оба являются важными. Думаю, что только так, когда мы просто примем это и не будем придавать значения этим ложным дилеммам, мы сможем смотреть в будущее", - отметил глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко в интервью Радио Europa Liberă (Свободная Европа).

В Молдове 9 мая отмечаются День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины, а также День Европы.