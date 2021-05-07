Посол ЕС призвал к избранию заслуживающего доверия народа парламента

"Я уже говорил, что избираемый парламент должен заслуживать доверие и поддержать правительство, которое внедрит программу реформ, ожидаемых гражданами Молдовы. Гражданами, которые заслуживают быть уверенными, что у них не украдут деньги, и что государство, власти всех уровней, включая правовую систему и систему судопроизводства, будут относиться к гражданам на равных", - заявил Петер Михалко в интервью Радио Europa Liberă (Свободная Европа).

Более того, по словам европейского дипломата, приоритетом будущего законодательного органа и правительства, созданного после досрочных выборов, должно быть обеспечение независимости юстиции и борьба с коррупцией. Этого требуют граждане, а так же финансовые партнеры страны.



Посол напомнил, что у Молдовы еще остаются задолженности перед Евросоюзом. "И это является вопросом всех граждан Молдовы и, конечно, европейских партнеров: почему частные интересы, которые рождают коррупцию, дошедшую до уровня контроля государства, захвата государства, почему они остаются и выживают, продолжая контролировать важные отрасли?. Почему невозможно расследовать беспрецедентные дела, касаемо нанесенного ущерба госбюджету и людям?", - заявил Михалко, отметив в этой связи, что дело о краже миллиарда было перенесено в суде более 60 раз.

В то же время, посол ЕС в Молдове надеется, что народ изберет парламент, а он, в свою очередь, назначит правительство, которое будет внедрять Соглашение об ассоциации с ЕС. "Наше желание и надеемся, что и желание наших партнеров, которые будут приведены как можно скорее к власти после выборов, чтобы Соглашение внедрялось как можно серьезнее, для того, чтобы мы могли больше поддерживать Республику Молдова и ее граждан", - отметил глава Делегации ЕС.