Посол Евроcоюза осудил попытку смены состава Конституционного суда

Об этом Михалко написал в соцсетях, комментируя действия контролируемого Игорем Додоном и Иланом Шором парламентского большинства.

"Сегодняшние действия парламента против Конституционного суда, включая попытку изменить состав суда, являются явной нападкой на Конституцию Республики Молдова и независимость Конституционного суда”, – написал Петер Михалко на своей странице в Фейсбук.

До этого, парламентское большинство назначило прокурора Бориса Лупашку на должность судьи Конституционного суда. За его назначение проголосовало 56 депутатов. Бориса Лупашку даже спешно привели к присяге.

В этот же день, коалиция приняла Декларацию об узурпации власти тремя судьями Конституционного суда, которые проголосовали за роспуск парламента.

Позже, эта же коалиция проголосовала за частичную отмену результатов конкурса на занятие постов судей в Конституционном суде в 2019 году, отправив в отставку председателя Конституционного суда Домнику Маноле.