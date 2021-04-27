Посол Евросоюза обвинил власти Молдовы в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом Михалко заявил в эфире телеканала TV8, говоря о решениях парламентской коалиции партий Додона-Шора от 23 апреля.

Посол ЕС напомнил, что в Соглашении об ассоциации отражены принципы верховенства права, правового государства и независимой юстиции.

"Имело место очевидное и грубое нарушение Конституции. Об этом заявлял и председатель Венецианской комиссии. Европейский Союз в качестве партнера Республики Молдова выразил свою позицию в поддержку правового государства и конституционного порядка. На этих ценностях основано наше партнерство и эти условия включены и в Соглашение об ассоциации”, - отметил Петер Михалко, добавив, что были нарушены несколько положений этого основополагающего документа в отношениях Молдовы с Евросоюзом.

Европейский дипломат подчеркнул, что нынешний парламент является непредставительным вследствие его избрания в 2019 году по смешанной избирательной системе.

В этой связи глава Делегации Евросоюза в Молдове считает, что политический кризис возможно преодолеть посредством проведения досрочных парламентских выборов в демократических условиях.