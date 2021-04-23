Посол США обвинил правящую коалицию в подрыве принципа разделения властей

Об этом говорится в пресс-релизе посольства США в Молдове, в котором уточняется, что Хоган также встретился с президентом Майей Санду, "чтобы обсудить сегодняшнюю неконституционную попытку подорвать конституционный суд путем незаконного устранения судьи Домники Маноле и назначения незаконной замены".

"Хотя голосование парламентского большинства не является обязательным, это является отсутствием уважения к разделению властей и тревожным признаком будущего Молдовы. Молдова не должна возвращаться в обстановку страха и запугивания”, - отмечается в пресс-релизе посольства США в Молдове.

До этого, и посол ЕС в Молдове Петер Михалко выступил с осуждением решения коалиции Партии социалистов и партии ШОР по Конституционному суду, назвав их "нападкой на Конституцию и независимость КС".

23 апреля парламентское большинство назначило прокурора Бориса Лупашку на должность судьи Конституционного суда. За его назначение проголосовало 56 депутатов. Бориса Лупашку даже спешно привели к присяге.

В этот же день, коалиция приняла Декларацию об узурпации власти тремя судьями Конституционного суда, которые проголосовали за роспуск парламента.

Позже, эта же коалиция проголосовала за частичную отмену результатов конкурса на занятие постов судей в Конституционном суде в 2019 году, отправив в отставку председателя Конституционного суда Домнику Маноле.