Посол США в России вылетает в Вашингтон для консультаций

Как сообщает ТАСС, вылететь из России он может на рейсе со стыковкой в Лондоне, который отправится из Шереметьево в 10:00. Посол был замечен у зала для правительственных делегаций аэропорта.

16 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон в результате обострения двусторонних отношений.

В свою очередь, посол заявил, что покинет Россию лишь по требованию российских властей.



Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон еще в середине марта. 7 апреля замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что его возвращение в страну — "не вопрос ближайших дней".