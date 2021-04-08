Правительство дискриминирует педагогов в борьбе с COVID-19

Агентству OMEGA предоставлен официальный правительственный документ, ставший частью целой операции правительственных чиновников, направленной против педагогов.

По твердому убеждению правительства, учителя, продолжавшие образовательный процесс, могли заразиться коронавирусом лишь до 30 сентября 2020 года.

Свое "новое слово в эпидемиологии" высказала в официальном письме врио министра финансов, Госсекретарь минфина, некая Татьяна Иванчикина.

"Относительно требования идентифицировать финансовые средства для выплаты 16 тысяч леев зараженным инфекцией COVID-19 сотрудникам сферы образования, Министерство финансов сообщает, что зараженные инфекцией COVID-19 при исполнении ими служебных обязанностей до 30 сентября 2020 года, включительно, могут воспользоваться этими выплатами, после направления соответствующего запроса в Министерство финансов руководителем бюджетной организации, на основании ответственности, что заболевание имело место в рамках исполнения служебных обязанностей.

Соответственно, обращаем внимание, что положения ст.VI (1) lit. b) Закона № 69/2020 были применены до 30.09.2020 г., таким образом, что все те, подпадая под положения ст.VI (1) lit. b) Закона № 69/2020 г., и заразились инфекцией COVID-19 при исполнении служебных обязанностей после указанной даты не в праве воспользоваться соответствующими выплатами", - говорится в безответственном заявлении чиновницы Минфина, дискриминирующем учителей.

Кроме того, агентству стало известно, что семейным врачам выданы указания преднамеренно не указывать учителям в медицинских бюллетенях факт заболевания COVID-19, даже в условиях официально подтвержденного, номерного теста на COVID-19.