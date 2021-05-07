Правительство не располагает достаточными средствами на проведение досрочных выборов

Как сообщил накануне в эфире телеканала JurnalTV Чокой, в госбюджете нет запрашиваемых Центризбиркомом средств для проведения досрочных парламентских выборов, намеченных на 11 июля.



Более того, по мнению врио премьер-министра, запланированная ЦИКом сумма в 125 млн. леев на выборы является серьезно завышенной. Он считает, что ЦИК справится с проведением выборов, имея 80 миллионов леев.

Он считает, что некоторые статьи расходов были существенно завышены, напомнив, что на 2 тура парламентских выборов, прошедших в 2019 году по смешанной системе было потрачено 165 миллионов леев. Чиновник отметил, что ряд статей расходов могут быть легко сокращены. Это касается, например, запланированных ЦИКом затрат на закупку защитных средств от коронавируса. Врио премьера заметил, что ЦИК планирует потратить на это 12 миллионов леев в то время, как у Минздрава достаточно запасов подобных средств.

Аурелиу Чокой напомнил, что в Резервном фонде правительства, на который рассчитывает Центризбирком, есть лишь 98 миллионов леев.