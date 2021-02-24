Правительство обвинено в преступной халатности при распоряжении акциями `Молдовагаз`

Об этом сообщил в соцсетях гл.редактор агентства OMEGA Александр Петков, который является одним из миноритарных акционеров молдо-российской газовой компании.

Петков опубликовал ответ, полученный им от Агентства публичной собственности, куда он обратился с требованием предоставить копии указаний для голосований представителя государства на общих собраниях акционеров.

В свою очередь, правительственная структура перенаправила этот запрос в АО "Молдовагаз".

Петков расценил это письмо от АПС, как "отписку", которая, по его мнению, "является лишним свидетельством того беспредела и хаоса, которые творятся в этой абсолютно ущербной правительственной структуре, преступным образом распоряжающейся государственной собственностью".

Он настаивает, что этой преступной халатностью правительственные чиновники фактически подтвердили все ранее выдвинутые обвинения в соучастии правительства в мафиозных сделках по поставкам газа, не имея никаких обоснований для своих действий в сделках с Газпромом.

"Судите сами, правительственное Агентство, которое является официальным распорядителем правительственного пакета акций в АО "Молдовагаз", перенаправляет этой компании, в которой оно является собственником 35,33% акций, запрос о содержании указаний для голосования на Общих собраниях акционеров, выдаваемых представителю правительства. Странно, что они не направили этот запрос напрямую в Газпром.

Теперь уже очевидно, что тот самый чиновник правительства Кэлин Негура, который всегда (!!!) голосовал в интересах "Газпрома" и Приднестровья, указания получал явно не от официального распорядителя государственным пакетом акций.

Стоит ли еще добавлять, что этот чиновник всегда послушно и с легкостью подымал свою руку за утверждение ущербных для Молдовы многомиллиардных сделок даже без того, чтобы в Правительстве был проведен предварительный детальный анализ последствий принимаемых решений?", - написал Александр Петков.

В этой связи он высказал уверенность, что "чем раньше будет ликвидирована эта ущербная правительственная структура, действующая в интересах мафии, чем быстрее будут привлечены к уголовной ответственности за преступную халатность чиновники этого Агентства, тем больше государственной собственности удастся еще сохранить".

Ранее уже сообщалось, что представитель правительства в АО "Молдовагаз", директор одного из управлений Минэкономики Кэлин Негурэ безоговорочно голосует в интересах российского газового гиганта ПАО "Газпром", который контролирует более 63% акций компании.

Благодаря деятельности этого правительственного чиновника, ежегодно долг за неоплаченный в Приднестровье включается в общий объем газа, за который должно расплачиваться АО "Молдовагаз". Долг дочерней компании "Газпрома" – молдо-российского АО "Молдовагаз" уже достиг 7,5 млрд долларов.

Акциями молдо-российского АО "Молдовагаз" владеют "Газпром" (50% + 1 акция), правительство Молдовы в лице Агентства публичной собственности (35,33%) и власти непризнанного Приднестровья (13,44%). Еще 1,23% акций принадлежат физическим и юридическим лицам. С 2006 года, Приднестровье передало свой пакет акций в доверительное управление "Газпрому", который полностью ими распоряжается.