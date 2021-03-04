Правительству в отставке предоставлены дополнительные полномочия

Согласно принятому 4 марта постановлению Конституционного суда, теперь, временному правительству позволено назначать и предлагать к назначению государственных служащих и лиц, занимающих ответственные государственные должности.

В то же время, Суд не разрешил менять самих членов правительства, полномочия которого прекращены.

"Указанные положения признаны неконституционными в части, в которой запрещают правительству, полномочия которого прекращены, назначать и предлагать для назначения лиц, занимающих ответственные государственные должности, других нежели министров. До того, как парламент изменит закон, правительство сможет назначать или предлагать к назначению государственных служащих и лиц, занимающих ответственные должности, кроме министров", – заявила председатель Конституционного суда Домника Маноле, объявляя вынесенное решение.



В своем запросе президент Майя Санду потребовала признать неконституционным запрет президенту назначать исполняющих обязанности министров не из числа членов правительства в отставке. Кроме того, Санду просила признать неконституционным запрет правительству в отставке заключать международные договоры и соглашения.

В Молдове правительство находится в отставке с 24 декабря 2020 года. С 31 декабря 2020 г., правительство в отставке возглавляет врио премьер-министра Аурелиу Чокой.