Праздники важнее пандемии: Вакцинация не проводилась в выходные

Ни 7, ни 8 марта, ни один медработник не был провакцинирован, а в субботу 6 марта вакцинацию прошли лишь 108 медиков.

Эта ситуация наблюдалась, несмотря на то, что согласно утвержденному Регламенту, вакцинационные центры должны работать и в выходные дни.

По состоянию на 9 марта, за неделю вакцинации в Кишиневе провакцинированы всего 754 медицинских работника из более чем 3 тысяч.

В Кишиневе не востребованы даже выделенные для вакцинации 1440 вакцин.

По последним данным, в Молдове зарегистрировано 195 602 случая COVID-19. 4 129 человек умерли из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом, в том числе 94 медицинских работника.