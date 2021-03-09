Праздники важнее пандемии: Вакцинация не проводилась в выходные

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Несмотря на угрожающий рост заболевания COVID-19, власти приостановили на праздники вакцинацию медработников.

Ни 7, ни 8 марта, ни один медработник не был провакцинирован, а в субботу 6 марта вакцинацию прошли лишь 108 медиков.


Эта ситуация наблюдалась, несмотря на то, что согласно утвержденному Регламенту, вакцинационные центры должны работать и в выходные дни.


По состоянию на 9 марта, за неделю вакцинации в Кишиневе провакцинированы всего 754 медицинских работника из более чем 3 тысяч.


В Кишиневе не востребованы даже выделенные для вакцинации 1440 вакцин.


По последним данным, в Молдове зарегистрировано 195 602 случая COVID-19. 4 129 человек умерли из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом, в том числе 94 медицинских работника.

Да!
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