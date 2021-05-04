Празднование Дня Европы пройдет в режиме онлайн

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В связи с угрозой распространения коронавируса, мероприятия, посвященные Дню Европы, пройдут в этом году в онлайн-формате.

Как сообщает Делегация ЕС в Молдове, начиная с 5 мая, праздничные мероприятия будут транслироваться в интернете, а также на телевидении и радио.


5 мая пройдет церемония открытия праздника. В нем примут участие глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко и послы стран-членов ЕС.


С 9 по 16 мая пройдет Неделя европейской музыки, в которой выступят более 150 музыкантов и артистов.


Неделя европейской музыки откроется концертом ко Дню Европы 2021 "Европа — вдохновение через мир и единство" при поддержке коллектива Национальной филармонии, Молодежного оркестра, Brio Sonores, проекта Voices Moldova, а также более 150 исполнителей.


С 10 по 15 мая, концертные программы предоставят посольства Литвы, Франции, Австрии, Румынии, Испании и Болгарии.


Завершится Неделя европейской музыки концертом Международного музыкального фестиваля JAZZ’n Chișinău.


Кроме того, с 10 по 31 мая будет организован и Виртуальный европейский городок, а с 17 по 31 мая – Фестиваль европейского кино и культуры.


Также, с 6 по 31 мая в онлайн-формате будут представлены мероприятия из разных регионов Молдовы, посвященные помощи ЕС.


Полностью, с праздничной программой можно ознакомиться по ссылке.

Да!
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