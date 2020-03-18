Предназначение и применение антифриза

Без него невозможно нормальное функционирование транспортного средства при низких температурах. Востребованным сегодня считается антифриз Hepu. Его можно приобрести на сайте интернет-магазина ukrparts.com.ua. Он отличается удобным функционалом. При необходимости продукцию можно отсортировать по типу, объему, сертификации, производителю, цвету, артикулу и другим параметрам. Покупать антифриз в этом интернет-магазине удобно и выгодно. Сайт предлагает низкие цены на продукцию разных брендов. Кроме того, здесь постоянно проводятся акции, предоставляются скидки на различные товары в виде автомобильных запчастей и расходных продуктов.

Особенности применения и предназначение

Антифриз отличается низкой температурой замерзания. Продукция кипит только при очень высокой температуре. Поэтому жидкость является идеальной для применения в транспортных средствах разного вида. Однако изделие нуждается в периодической замене. Игнорировать это правило нельзя. Иначе это может привести к проблемам в работе двигателя и других внутренних элементов машины.

В состав антифриза входит вода, действующее вещество и присадки. При этом соотношение ингредиентов может меняться. В обычной жидкости преобладает вода, а на втором месте по количеству находится этиленгликоль. Существует и концентрированный вариант антифриза. Он на 92% состоит из этиленгликоля. Такое изделие нуждается в разбавлении дистиллированной водой в нужной пропорции.

Иногда этиленгликоль в составе вещества может быть замене на пропиленгликоль. Такая продукция стоит дороже. Однако она обладает более высокими качественными характеристиками. Заменять такую жидкость нужно только через 150 тысяч км пробега. Изделие на основе этиленгликоля нуждается в этом уже через 30 тысяч км. К преимуществам пропиленгликолевых жидкостей можно отнести и то, что они практически не засоряют охлаждающие каналы.

Присадки в составе антифриза необходимы для улучшения его качеств. Они снижают вероятность появления коррозийных процессов на деталях системы охлаждения двигателя. Также они предотвращают вспенивание жидкости во время работы. Присадки добавляют и для изменения запаха и цвета продукции. Чаще всего она бывает зеленой или синей. Однако встречаются и розовые, желтые и прочие варианты.