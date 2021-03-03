Премьер-министр Словакии спровоцировал скандал с Украиной

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МИД Украины потребовал официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича, сказавшего в шутку, что он пообещал России Закарпатскую Украину в обмен на вакцину.

В среду в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Словакии Матуш Корба, которому выражен протест из-за некорректных высказываний Матовича.


"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", - заявили в МИД Украины.


В этой связи Украина потребовала официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матович.


Ранее в ходе одного из радиоинтервью, отвечая на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".


Затем, Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Да!
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