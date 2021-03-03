Премьер-министр Словакии спровоцировал скандал с Украиной

В среду в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Словакии Матуш Корба, которому выражен протест из-за некорректных высказываний Матовича.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", - заявили в МИД Украины.

В этой связи Украина потребовала официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матович.

Ранее в ходе одного из радиоинтервью, отвечая на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем, Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.