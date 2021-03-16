Президент Франции объявил о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca

Как сообщает Radio France Internationale, об этом 15 марта объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Эмманюэль Макрон отметил, что решение о временном прекращении использования вакцины AstraZeneca было принято «по рекомендации министра здравоохранения при связи с французскими санитарными властями». Президент Франции выразил надежду, что вакцинация препаратом шведско-британской фармацевтической компании возобновиться, если EMA даст положительное заключение.

Ранее ряд европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза среди привитых. К числу этих стран присоединилась Германия.

ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что эксперты ВОЗ проверяют информацию о случаях возникновения тромбоза у получивших прививку пациентов. На данный момент никакая связь между вакциной и тромбозом, по ее словам, не установлена.

В заявлении самой компании от 14 марта говорится, что среди 17 миллионов привитых вакциной AstraZeneca в ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии. «Это намного меньше, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого числа людей», — говорится в коммюнике. Там же подчеркивается, что эти данные аналогичны тем, которые имеются по другим зарегистрированным вакцинам от COVID-19.