Прибыль Газпрома снизилась почти в девять раз

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Российский газовый гигант зафиксировал в 2020 году резкое снижение прибыли. Если в 2019 году прибыль «Газпрома» составила более 1,2 трлн руб., то в 2020 году — только 135,3 млрд руб.

Как сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность "Газпрома" за 2020 год, основными причинами спада названы снижение курса рубля и падение цен на газ.


По итогам 2020 года прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 88,7%, или в 8,8 раза. Такие данные приводятся в консолидированном годовом отчете корпорации по стандартам МСФО.

В документе отмечается, что чистый убыток по курсовым разницам, сложившийся в основном из-за переоценки кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте, составил в 2020 году 604,81 млрд руб., тогда как годом ранее по курсовым разницам была зафиксирована чистая прибыль в 285,581 млрд руб.

Кроме того, согласно отчету «значительное влияние» на финансовый результат «Газпрома» в 2020 году «оказало снижение цен на газ и нефть». По данным компании, ее прибыль от продаж в 2020 году сократилась по сравнению с предыдущим годом в 1,8 раза — с 1,12 трлн руб. до 614,8 млрд руб.

Да!
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