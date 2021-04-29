Прибыль Газпрома снизилась почти в девять раз

Как сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность "Газпрома" за 2020 год, основными причинами спада названы снижение курса рубля и падение цен на газ.

По итогам 2020 года прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 88,7%, или в 8,8 раза. Такие данные приводятся в консолидированном годовом отчете корпорации по стандартам МСФО.



В документе отмечается, что чистый убыток по курсовым разницам, сложившийся в основном из-за переоценки кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте, составил в 2020 году 604,81 млрд руб., тогда как годом ранее по курсовым разницам была зафиксирована чистая прибыль в 285,581 млрд руб.



Кроме того, согласно отчету «значительное влияние» на финансовый результат «Газпрома» в 2020 году «оказало снижение цен на газ и нефть». По данным компании, ее прибыль от продаж в 2020 году сократилась по сравнению с предыдущим годом в 1,8 раза — с 1,12 трлн руб. до 614,8 млрд руб.