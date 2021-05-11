Приставка Apple TV 4K нового поколения с поддержкой Dolby Vision

Что нового в Apple TV 4K

Обновленная приставка Эпл ТВ поддерживает HDR и Dolby Vision. Как отмечают сами представители компании, устройство станет прекрасным дополнением к телевизору, обеспечивая лучшие впечатления от просмотра любого видеоконтента и прослушивания музыки.

Что изменилось

Кратко об основных новшествах:

Новый процессор A12 Bionic, благодаря которому удалось улучшить производительность.

Поддержка HDR и Dolby Vision.

Обновленный пульт Siri Remote с оригинальным дизайном и продуманной эргономикой.

Опция настройки цветового баланса через айфон для улучшения качества изображения.

В обновленном устройстве поддерживается частота обновления 120 Гц, что особенно актуально для видео, снятого в Dolby Vision на iPhone 12 Pro и для современных «тяжелых» игр. Одно из самых заметных изменений – новый пульт.

Кнопка вызова Siri теперь находится сбоку, что исключает вероятность случайного нажатия (как это было в предыдущей модели). Пульт получил эргономичный и лаконичный дизайн.

Самой доступной в линейке стала телевизионная приставка Apple TV 4k 32gb, устройство на 64gb будет стоить немного дороже. Во всех обновленных моделях используется однокристальная система A12 Bionic.

Зачем покупать Apple TV 4K

Приставка Apple TV 4k 64gb открывает широкие возможности для пользователей, которые любят посидеть перед телевизором, посмотреть сериал или фильм, а также для любителей компьютерных игр.

Новый пульт Siri Remote и производительный чипсет A12 Bionic дают возможность смотреть видеоконтент в безупречном качестве, используя удобное управление. К тому же приставка дает доступ к приложениям из App Store и многочисленным сервисам. Устройство отлично вписывается в экосистему компании.

Возможности приставки

Автоматическая настройка цветового баланса с помощью iPhone.

Доступ к контенту Apple TV+ – сериалы, фильмы, развлекательные передачи (для взрослых и детей).

Apple Music – миллионы треков на любой вкус.

Просмотр фотографий, хранящихся в облаке (iCloud).

Еще одна полезная опция – поддержка Apple Arcade. Теперь на приставке есть игры на iOS и macOS, к тому же устройство поддерживает все популярные беспроводные консоли, включая PlayStation и Xbox. Играйте на большом экране, моментально загружая любые игры – шутеры, квесты, головоломки и т.д.

Экосистема

Одно из ключевых преимуществ использования приставки – это возможность в один-два клика выводить на большой экран контент с любого устройства «Эпл» – айфона, планшета, «умных» часов и компьютера. Это актуально не только для встроенных приложений, но и для видеохостинга YouTube.

Поставки Apple TV 4K нового поколения уже ожидаются, поэтому покупатели могут оставлять заявку на приобретение устройства.