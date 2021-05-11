Приставка Apple TV 4K нового поколения с поддержкой Dolby Vision

В апреле компания Apple презентовала новую приставку Apple TV 4K. Это первое обновление за последние четыре года, поэтому презентация и сам продукт вызвали большой интерес.
В апреле компания Apple презентовала новую приставку Apple TV 4K. Это первое обновление за последние четыре года, поэтому презентация и сам продукт вызвали большой интерес.
Обновленная приставка Эпл ТВ поддерживает HDR и Dolby Vision. Как отмечают сами представители компании, устройство станет прекрасным дополнением к телевизору, обеспечивая лучшие впечатления от просмотра любого видеоконтента и прослушивания музыки.
Кратко об основных новшествах:
В обновленном устройстве поддерживается частота обновления 120 Гц, что особенно актуально для видео, снятого в Dolby Vision на iPhone 12 Pro и для современных «тяжелых» игр. Одно из самых заметных изменений – новый пульт.
Кнопка вызова Siri теперь находится сбоку, что исключает вероятность случайного нажатия (как это было в предыдущей модели). Пульт получил эргономичный и лаконичный дизайн.
Самой доступной в линейке стала телевизионная приставка Apple TV 4k 32gb, устройство на 64gb будет стоить немного дороже. Во всех обновленных моделях используется однокристальная система A12 Bionic.
Приставка Apple TV 4k 64gb открывает широкие возможности для пользователей, которые любят посидеть перед телевизором, посмотреть сериал или фильм, а также для любителей компьютерных игр.
Новый пульт Siri Remote и производительный чипсет A12 Bionic дают возможность смотреть видеоконтент в безупречном качестве, используя удобное управление. К тому же приставка дает доступ к приложениям из App Store и многочисленным сервисам. Устройство отлично вписывается в экосистему компании.
Еще одна полезная опция – поддержка Apple Arcade. Теперь на приставке есть игры на iOS и macOS, к тому же устройство поддерживает все популярные беспроводные консоли, включая PlayStation и Xbox. Играйте на большом экране, моментально загружая любые игры – шутеры, квесты, головоломки и т.д.
Одно из ключевых преимуществ использования приставки – это возможность в один-два клика выводить на большой экран контент с любого устройства «Эпл» – айфона, планшета, «умных» часов и компьютера. Это актуально не только для встроенных приложений, но и для видеохостинга YouTube.
Поставки Apple TV 4K нового поколения уже ожидаются, поэтому покупатели могут оставлять заявку на приобретение устройства.
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