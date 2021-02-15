Прокуратура возбудила два уголовных дела в отношении бывшего полицейского Кавкалюка

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Один из самых одиозных руководителей полиции, недавно возглавивший свою партию – Георгий Кавкалюк вновь стал фигурантом уголовного дела с коррупционной составляющей.

Генеральная прокуратура известила о возобновлении уголовного дела в отношении Кавкалюка по факту ряда преступлений, совершенных им в бытность зам.начальника полиции.


Были аннулированы постановления об отказе в возбуждении уголовного преследования, изданные ранее Прокуратурой по борьбе с коррупцией в отношении бывшего заместителя главы Национального инспектората полиции.


Сразу же было решено возобновить уголовное преследование, а двух других случаях – в отношении Кавкалюка начаты два уголовных дела "за превышение должностных полномочий".


Установлено, что из-за незаконных действий Кавкалюка были выплачены пострадавшим сотни тысяч леев компенсаций. Кроме того, были найдены процессуальные нарушения со стороны прокуроров по борьбе с коррупцией, ведших дело Кавкалюка.


Георгий Кавкалюк является одним из самых одиозных полицейских в период режима Владимира Плахотнюка, напрямую задействованный в целом ряде заказных политических дел и подавлении инакомыслия. Судя по его недвижимости, за период службы в полиции он стал миллионером.


В прошлом году, создал себе партию, в которой состоят такие же, как и он, бывшие полицейские и прокуроры с сомнительной репутацией – Лилиан Бакалым и Ливиу Базюк.

Да!
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