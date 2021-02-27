Прокуроры обвинены в поощрении коррупции в дочерней компании Газпрома

Об этом сообщил миноритарный акционер компании Александр Петков, добившийся возбуждения уголовного дела в связи с фиктивным газовым долгом, превышающим 7 миллиардов долларов.

Комментируя сделанное накануне Генеральным прокурором Александром Стояногло заявление о том, что прокуроры сталкиваются с противодействием судей по делу о краже миллиарда долларов, Петков заявил, что прокуроры от судей "друг друга стóят", а уголовное дело по коррупции в "Молдовагаз" "тормозят именно прокуроры".

"Полностью согласен с генпрокурором А.Стояногло по поводу сопротивления судей по делу о краже миллиарда. Проблема лишь в том, что и судьи, и прокуроры друг друга стóят и ничем друг от друга не отличаются.

В деле о многомиллиардной (в долларах) коррупции в «Молдовагаз», например, весь процесс тормозят именно прокуроры. Причем система торможения схожа с той, которая используется на космических кораблях", - написал Петков в соцсетях.

Ранее Александр Петков, ставший миноритарным акционером компании с целью расследования преступных схем по хищению газа, заявил и документально подтвердил, что приписываемый Молдове в лице АО "Молдовагаз" долг – фиктивен, а сумма этого так называемого долга – уже почти 7,5 миллиардов долларов была отмыта при участии российских, приднестровских и молдавских чиновников.

С октября 2020 года, тема отмывания денег под видом "газового долга" расследуется прокурорами по борьбе с коррупцией.

В производстве Прокуратуры по борьбе с коррупцией находится уголовное дело № 2020928054 в связи с нанесением серьезного материального ущерба государству в результате противоправных действий руководства АО "Молдовагаз" и ряда правительственных чиновников.

Известно, что вся сумма так называемого долга за газ перед "Газпромом" оформлялась через находящееся в Приднестровье предприятие SRL "Тираспольтрансгаз" (структура АО "Молдовагаз") несмотря на то, что оно получило молдавский идентификационный код (IDNO) лишь 15 мая 2020 года. В этих условиях, весь так называемый газовый долг стал частью схемы по транснациональному отмыванию денег, в которой замешаны не только чиновники из "Газпрома" и Приднестровья, но и в правительстве Молдовы.

Как было документально подтверждено, по настоянию "Газпрома", посредством представителя правительства Молдовы в АО "Молдовагаз" Кэлина Негурэ, долг за потребленный в Приднестровье газ принимается на долг АО "Молдовагаз". Это решение было принято молдавским чиновником, несмотря на то, что только в прошлом году долг Приднестровья за газ увеличился почти на 412 миллионов долларов. В результате, сам "Газпром" официально считает долг Приднестровья "дебиторской задолженностью Республики Молдова".

Акциями молдо-российского АО "Молдовагаз" владеют "Газпром" (50% + 1 акция), правительство Молдовы (35,33%) и власти непризнанного Приднестровья (13,44%). Еще 1,23% акций принадлежат физическим и юридическим лицам. С 2006 года, Приднестровье передало свой пакет акций в доверительное управление "Газпрому", который полностью ими распоряжается.