Пропагандист Майи Санду лоббирует миллионные зарплаты коррумпированных чиновников

Алайба объявил о своей позиции в ходе обсуждения законопроекта депутатов Платформы DA, резко ограничивающего выплаты представителям государства в указанных предприятиях.

Депутат партии PAS считает, что налогоплательщики даже заинтересованы иметь госслужащих-миллионеров, получающих многомилионные платы в виде закамуфлированных коррупционных выплат.

Согласно законопроекту, "месячная зарплата персонала бюджетных единиц не может превышать трех среднемесячных заработных плат по экономике".

Кроме того, законопроектом, утвержденным в первом чтении определяется, что "персонал бюджетных единиц, представляющий государство в коммерческих обществах и имеющий в них доли участия, включая работников, назначенных в руководящие советы таких предприятий, не может получать доплаты за осуществляемую деятельность".

"Все же, дорогие коллеги, за что бы мы ни брались, перерастает в коммунизм: топливо – плафонируем, ставки доходов – плафонируем, зарплаты – плафонируем. Да сколько можно? И прошу вас правильно говорить: не государство дает зарплаты, а налогоплательщик платит зарплаты этим госслужащим. И я считаю, что есть граждане, есть достаточно думающих налогоплательщиков, готовых платить скромную зарплату, чтобы иметь профессионалов и чтобы не быть ограбленными", - заявил Алайба.

Спустя несколько минут, он демонстративно вышел из зала заседаний, отказавшись голосовать в за законопроект в первом чтении.

Алайба стал депутатом от партии Майи Санду по одномандатному округу в США и Канаде. За него проголосовали всего 2206 избирателей.

Одним из примеров коррупционной составляющей в "представительстве государства" в коммерческих обществах является представитель государства в АО "Молдовагаз" Кэлин Негурэ.

Ранее уже сообщалось, что Негурэ, голосующий против интересов Молдовы, представитель правительства в АО "Молдовагаз", получил только в прошлом году от газового монополиста почти 1 миллион 200 тысяч леев в качестве вознаграждения.

Об этом говорится в Декларации о доходах начальника Управления Минэкономики Кэлина Негурэ, являющегося представителем государства в АО "Молдовагаз".

На то, что эта выплата является легализованной формой коррупции, указывает тот факт, что зарплата чиновника в Минэкономики составила в 2020 году всего лишь 174 318,25 леев, то есть чуть больше 14 тысяч леев в месяц.

Согласно этому же документу, чиновник приобрел один из самых элитных автомобилей - Volvo XC90, 2021 г.в., по декларируемой цене 54710 Евро.