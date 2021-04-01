Пропагандист Майи Санду опозорился после публикации своей Декларации о доходах

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Считающийся основным пропагандистом партии PAS, депутат Думитру Алайба стал предметом насмешек после опубликования своей Декларации о доходах.

В частности, оказалось, что демонстрируя свою якобы приверженность поездкам на велосипеде в Парламент, Алайба ежемесячно получает необлагаемых налогом почти 6 тысяч леев на "компенсацию транспортных расходов".


За последний год, он получил в качестве зарплаты в Парламенте более 124 тысяч леев.


Одним из источников его доходов, больше, чем депутатская зарплата, стал гонорар Германского Фонда им.К.Аденауэра – 9800 Евро.


Алайба стал депутатом по одномандатному округу в США и Канаде. За него проголосовали всего 2206 избирателей.

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