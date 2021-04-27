Qubittrader: Как торговать Биткоинами и не разориться?

Криптовалюты никуда не денутся, это точно! Многие брокеры Форекс учли этот факт и предоставили своим клиентам возможность торговать криптовалютами. Так как торговые терминалы традиционных брокеров более комфортны и безопасны для трейдинга, чем криптобиржи, и предоставляют больше возможностей для извлечения прибыли, опыт оказался удачным. Большинство известных брокеров добавили криптовалюты в листинг своих торговых инструментов.

Что такое Биткоин и как он работает?

В январе 2009 года финансовый мир навсегда изменился, когда «генезисный блок» Bitcoin был добыт анонимным лицом (или лицами) под псевдонимом Сатоши Накамото. Так была создана первая децентрализованная криптовалюта.

Биткоин создается компьютерами, выполняющими кропотливые математические вычисления и тем самым преобразующими электричество в длинные строки кода, имеющие денежную ценность. Эти вычисления выполняются в распределенной сети и называются майнингом Биткоинов.

ВТС можно переводить между электронными кошельками отдельных лиц или использовать для покупки товаров / услуг в Интернете.

Каждая транзакция, выполняемая с Биткоинами, записывается в массив данных, который называется блокчейн. Технология блокчейна, на которой основана система ВТС, объединяет ресурсы всех машин, добывающих Биткоины и обрабатывающих транзакции в сети. Эти децентрализованные совместные усилия гарантируют, что ни один центральный орган не сможет полностью контролировать Bitcoin.

Рыночная капитализация ВТС

Биткоин — это криптовалюта с самой большой рыночной капитализацией. Сегодня (апрель 2021 года) его рыночная капитализация превысила триллион долларов США.

Ограниченное предложение Биткоинов

Биткоинов не может быть больше 21 миллиона. Причиной этого ограниченного предложения является алгоритм уменьшения предложения, который используется в процессе майнинга.

По мере продвижения процесс добычи ВТС замедляется экспоненциально, и, по оценкам, последний Биткоин будет добыт только в мае 2140 года.

Qubittrader: как торговать Биткоинами

Биткоин-контрактами на разницу (CFD) очень удобно торговать на торговой платформе QubitTrader. Брокер QubitTrader предлагает торговлю ВТС (и другими криптовалютами) без использования заемных средств (кредитное плечо 1:1), при этом не взимается комиссия или плата за пролонгацию. Конечно, есть и другие брокеры, которые предлагают кредитное плечо при торговле Биткоинами, но это связано с огромными рисками.

Из-за нестабильности основной криптовалюты неразумно торговать ею с большим кредитным плечом. Торговля без заемных средств — самый безопасный способ торговать ВТС. Кроме того, огромная волатильность Биткоина может в определенных случаях потребовать использования более широких стоп-лоссов, чем те, которые обычно используются при торговле такими инструментами, как, например, валютные пары.

Стратегии

При торговле криптовалютой на платформе QubitTrader (https://rucoins.info/news/qubittrader-otzyvy-platit-li-broker/) инвесторы, как правило, могут применять те же принципы и методы, что и при трейдинге традиционными финансовыми инструментами, такими как Форекс, индексы или акции.

Стратегии следования за трендом дали феноменальные результаты при торговле ВТС. Например, многие инвесторы, которые использовали стратегии «купи и держи», достигли хороших результатов. Цифровая валюта также открывает множество возможностей для свинг-трейдинга и торговли на прорыве.

Расчет прибыли и убытков

Расчет прибылей и убытков при торговле Биткоинами довольно прост, особенно если базовой валютой торгового счета является доллар США.

Если трейдер покупает 1 ВТС, и цена поднимается на 100 долларов, трейдер получит 100 долларов. Это, конечно, без учета спреда. А спреды на платформе QubitTrader — одни из лучших в отрасли.

Стоит учитывать, что цена Bitcoin движется намного быстрее, чем цена любой валютной пары, но сам актив гораздо менее ликвиден по сравнению с мажорами.

Инструменты, связанные с ВТС, Qubittrader

Другие известные криптовалюты, такие как Эфир (ETH) и Лайткоин (LTC), положительно коррелируют с Биткоинами. Однако это правило время от времени меняется.

Случается, что Эфир (ETH) и Лайткоин (LTC) движутся в противоположных направлениях по отношению к ВТС. Тем не менее, эти две криптовалюты склонны следовать тенденциям своего старшего брата, поскольку Биткоин обычно задает тон рынку криптовалют.

Когда Биткоин взлетает, он посылает сигнал инвестиционному сообществу, что на рынке криптовалюты все в порядке. Следовательно, остальные известные цифровые монеты, как правило, выигрывают от роста ВТС. И наоборот, крах самого известного криптоактива, вероятно, отразится на основных криптовалютах, конечно, в зависимости от того, что вызвало крах. Иногда некоторые криптовалюты могут выиграть от ослабления Биткоина. Однако обычно это исключение из правил.

На платформе QubitTrader доступна торговля всеми основными криптоактивами. Так что клиенты QubitTrader могут извлекать прибыль с помощью отслеживания корреляции цифровых инструментов либо воспользовавшись возможностью арбитража.

Основные события, которые могут повлиять на стоимость ВТС

Хотя Биткоин является наиболее распространенной криптовалютой, он все еще очень молод по сравнению с фиатными валютами, такими как доллар США и британский фунт стерлингов. Из-за этого события, связанные с его разработкой и эксплуатацией, могут резко изменить его цену.

Проблемы развития системы

События, влияющие на стоимость, включают «хард-форки», которые изменяют внутреннюю структуру работы криптовалюты. Кроме того, цифровой актив сталкивается с растущей проблемой масштабирования. И ее необходимо решать тем или иным способом.

Увеличение емкости блока Bitcoin — один из методов решения серьезной проблемы перегрузки цепочки блоков, с которой в настоящее время сталкивается цифровое сообщество. И «хард-форк» в этом случае неизбежен.

Мировой кризис

На цену Биткоина значительно влияют мировые финансовые кризисы.

Если доверие к крупным центральным банкам и правительствам падает, инвесторы ищут защитные активы, а это повышает привлекательность альтернативных средств сбережения, не последним из которых сегодня и является Bitcoin.

Яркий пример — глобальный кризис из-за пандемии коронавируса. Экономики большинства стран попали под серьезный удар, правительствам пришлось вводить жесткие меры, ограничивающие перемещение людей и капиталов.

На этом фоне Bitcoin получил бесчисленное множество новых пользователей, утративших доверие к своим правительствам.

Государственное вмешательство

В криптосообществе до сих пор помнят, как в начале 2018 года крипторынок упал на 100 000 000 000 USD всего за сутки. Причиной стало объявление о возможных изменениях в регулировании оборота криптовалютных средств азиатскими правительствами (Китай, Индия, Южная Корея и т.п.).

Так что фактор влияния регуляторов на цену Биткоина и других цифровых активов никогда не следует сбрасывать со счетов.

Сигналы по ВТС и ценная торговая информация

Проще всего торговать Биткоинами, если есть доступ к качественным торговым сигналам. Торговые сигналы инновационной брокерской компании QubitTrader с самого начала позволили пользователям получить феноменальную отдачу. QubitTrader — первый брокер в мире, применивший квантовые вычисления на финансовых рынках. Благодаря QubitTrader квантовые технологии уже вовсю способствуют принятию верных инвестиционных решений. Тестирование торговых сигналов QubitTrader на финансовых, в том числе и crypto, рынках показало более чем 90%-ю эффективность.