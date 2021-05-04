Ренато Усатый объявил о создании предвыборного блока Ренато Усатого

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Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый объяснил решение о создании предвыборного блока тем, что со стороны социалистом Игорем Додоном создан целый ряд партий-спойлеров с целью отнять голоса на выборах у партии Ренато Усатого.

Как завил Усатый журналистам, в ЦИК были поданы документы для регистрации избирательного блока «Ренато Усатый». Решение о его создании было принято еще несколько дней назад партиями “Наша партия” и Patria.


Лидер нового блока отметил, что его не пугает избирательный порог в 7% для блока, что на 2 % выше для порога для партий.


Кроме того, Усатый сообщил, что в этой предвыборной кампании будет зарегистрировано множество спойлеров "чтобы ввести граждан в заблуждение", дав понять, что авторами подобных действий являются Партия социалистов и их союзники.


Лидер нового блока сообщил, что на следующей неделе будет представлен список кандидатов от блока "Ренато Усатый", в котором будут "известные имена".

Да!
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