Ренато Усатый объявил о создании предвыборного блока Ренато Усатого

Как завил Усатый журналистам, в ЦИК были поданы документы для регистрации избирательного блока «Ренато Усатый». Решение о его создании было принято еще несколько дней назад партиями “Наша партия” и Patria.

Лидер нового блока отметил, что его не пугает избирательный порог в 7% для блока, что на 2 % выше для порога для партий.

Кроме того, Усатый сообщил, что в этой предвыборной кампании будет зарегистрировано множество спойлеров "чтобы ввести граждан в заблуждение", дав понять, что авторами подобных действий являются Партия социалистов и их союзники.

Лидер нового блока сообщил, что на следующей неделе будет представлен список кандидатов от блока "Ренато Усатый", в котором будут "известные имена".