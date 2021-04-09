Ренато Усатый рассказал о причастности молдавских спецслужб к похищению украинского судьи-коррупционера

Об этом Усатый заявил в видеообращении, отметив, что Чаусу было обеспечено пребывание в Молдове олигархом Владимиром Плахотнюком, находившимся в дружеских отношениях с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

Усатый сообщил, что ускорение со стороны украинских спецслужб объяснялось "обострением отношений" президента Украины Владимира Зеленского "с рядом спецслужб влиятельных государств".

Более того, по информации Ренато Усатого, детективным агентством Bellingcat был снят фильм о провале украинских спецслужб с "вагнеровцами" в Минске летом 2020 г.

"Чтобы отвлечь общество Украины от фильма, объявленного к показу до конца апреля, была дана команда начать операцию по похищению Чауса", - отметил Усатый.

По его мнению, руководство молдавского СИБ проявило свой полный непрофессионализм и подчиненность иностранным национальным интересам.

"Все это время они тупо сливали украинским коллегам всю информацию о Чаусе. Были и встречи по "объекту", многочасовые переговоры, начата "прослушка" и "наружка" за Чаусом, дали даже адрес. То есть, спецслужбы Украины делали на нашей территории, что хотели. У меня к ним, как к исполнителям, нет претензий - люди исполняли приказ. Но это "залет" СИБ и его руководителя Александра Есауленко. И он сейчас боится и правильно делает. Получается, из Молдовы можно украсть любого", - заявил Ренато Усатый.

Более того, Усатый отмечает "крайне неправильное" поведение президента Майи Санду, которая пытается свалить вину исключительно на МВД, выгораживая СИБ и руководство Украины.

Лидер "Нашей партии" считает, что Санду должна была отозвать в Кишинев посла Молдовы в Киеве, а также вручить Ноту протеста послу Украины в Кишиневе. "Руководство Украины должно признать свою ошибку, факт операции по похищению человека и принести Молдове извинения", - заявил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.