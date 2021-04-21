Резко выросло количество зараженных коронавирусом детей

Об этом заявил накануне врио премьер-министра Аурелиу Чокой, отметив, что в прошлом году зараженных коронавирусом детей практически не было.

"В прошлом году, детей с COVID-19 практически не было. Теперь же, и дети страдают от этого британского штамма. Большинству больных детей - от 10 до 17 лет”, – заявил Чокой по итогам заседания Единого центра управления чрезвычайным положением, сообщив, что количество зараженных детей уже превысило 13 тысяч.

Чокой не сообщил о мерах, предпринимаемых властями для предотвращения заражения детей коронавирусом при том, что дети до 18 лет не входят в категории граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19.

В то же время, власти приняли решение об открытии школ для очного обучения.