Родственник Додона обвинен в незаконной приватизации Восточной котельной Кишинева

По информации партии, Восточной котельной в Кишиневе завладел один из кумовей Игоря Додона - ЛивиуСекриеру.

"10 февраля 2021 года государство потеряло очередной дорогостоящий энергетический объект: Восточная котельная бывшего АО Termocom, расположенная на территории одиннадцати с половиной гектаров между секторами Ботаника и Чеканы в Кишиневе", - заявил на проведенной в среду пресс-конференции один из лидеров партии Михаил Полянский, добавив, что объект был выведен из собственности государства всего за 22 миллиона леев.

Также оказалось, Восточная котельная была сдана в эксплуатацию в 1993 году и некоторое время проработала в тестовом режиме. Объект должен был обеспечивать тепловой энергией и горячей водой жителей Чекан и Ботаники.

Котельная была оборудована всей необходимой инфраструктурой, включая коммуникации для подачи газа высокого и низкого давления, асфальтированные площадки с козловыми кранами, подземные и надземные резервуары для хранения топлива, 11 строений площадью 10,5 тыс. кв. м, ж/д ветку и электросети, обеспеченные трансформатором на 10 мВт/ч и т.д.

Находясь в процессе несостоятельности, имея искусственно созданные колоссальные задолженности, Termocom в 2015 году предпринял попытку продажи Восточной котельной. Она была выставлена за 57 млн леев или 3,5 млн евро.

Далее, в 2020 году, Восточная котельная была зарегистрирована на АО Termoelectrica в счет погашения долга в размере 47 млн леев. А второго июня 2020 компания Vlasercom провела оценку и определила стоимость объекта — в размере около 45 миллионов леев. Эта же компания кампания, которая проводила оценку активов «Banca de Economii» в интересах уже упомянутой выше олигархической группировки.

Наконец, 22 февраля 2021 года объект был продан с аукциона на понижение компании Olioterra, учредителем и администратором которой является Ливиу Секриеру по цене 22 млн леев, что в 3,5 раза дешевле первоначальной цены.

По данным активистов Гражданского конгресса, в 2015 году только металла на объекте находилось на сумму 2,5 млн евро.

Представители партии сообщили, что уже обратились в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать описанную схему.