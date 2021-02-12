Россия грозит разорвать отношения с Евросоюзом

0
258
4

О готовности разорвать отношения с ЕС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД России отметил, что Москва может разорвать связи с Евросоюзом, если он введет новые санкции.


Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву.


Фрагмент интервью Лаврова опубликован на YouTube-канале МИД России.

"Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах – да", - ответил Лавров в ответ на вопрос Соловьева, если Россия идет к разрыву отношений с Евросоюзом.


"Хочешь мира - готовься к войне", - добавил министр.


Ранее стало известно о подготовке ряда санкций со стороны Евросоюза в связи с преследованием российского оппозиционера Алексея Навального.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/40877

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined