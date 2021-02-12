Россия грозит разорвать отношения с Евросоюзом

Глава МИД России отметил, что Москва может разорвать связи с Евросоюзом, если он введет новые санкции.

Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву.

Фрагмент интервью Лаврова опубликован на YouTube-канале МИД России.



"Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах – да", - ответил Лавров в ответ на вопрос Соловьева, если Россия идет к разрыву отношений с Евросоюзом.

"Хочешь мира - готовься к войне", - добавил министр.

Ранее стало известно о подготовке ряда санкций со стороны Евросоюза в связи с преследованием российского оппозиционера Алексея Навального.