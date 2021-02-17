Россия осудила требование ЕСПЧ освободить Навального из тюрьмы

Кроме того, российский министр считает, что "требование сознательно невыполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи".

По его мнению, "европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только затруднить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы".

Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Алексея Навального из следственного изолятора.

ЕСПЧ впервые обязывает государство освободить задержанного на время досудебного следствия по жалобе о политических преследованиях, еще до рассмотрения в Страсбурге этой жалобы по существу.

Ранее требования о немедленном освобождении по "правилу 39" принимались только по делам, где заключение угрожало жизни подозреваемых.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условное наказания по делу "Ив Роше", в рамках которого в 2014 году он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего ареста ему предстоит отбыть в колонии два года и восемь месяцев.