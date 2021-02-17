Россия осудила требование ЕСПЧ освободить Навального из тюрьмы

Реакция российского министра юстиции последовала спустя несколько часов после того, как от адвоката Навального Ольги Михайловой стало известно, что ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить из-под стражи политика Алексея Навального.
Европейский суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя". В соответствии с регламентом ЕСПЧ, российское правительство должно исполнить решение.
Власти России не видят "правовых оснований" для освобождения Навального
В свою очередь, власти России считают беспрецедентным требование Европейского суда по правам человека, не видя в его решении правовых оснований.
Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко.
"Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", - сказал Чуйченко.
Решение ЕСПЧ по Навальному признано в России "политическим"
Кроме того, российский министр считает, что "требование сознательно невыполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи".
По его мнению, "европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только затруднить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы".
Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Алексея Навального из следственного изолятора.
ЕСПЧ впервые обязывает государство освободить задержанного на время досудебного следствия по жалобе о политических преследованиях, еще до рассмотрения в Страсбурге этой жалобы по существу.
Ранее требования о немедленном освобождении по "правилу 39" принимались только по делам, где заключение угрожало жизни подозреваемых.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условное наказания по делу "Ив Роше", в рамках которого в 2014 году он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего ареста ему предстоит отбыть в колонии два года и восемь месяцев.
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