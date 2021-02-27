Россия поддержала Шора и Додона в их нападках на посла Евросоюза

Как отмечается в Комментарии МИД России, там "обратили внимание на продолжающиеся публичные заявления представителей Евросоюза и его государств-членов в Молдавии по непростым внутриполитическим процессам в этой стране".

Российские власти привели те же самые причины, которые были использованы Шором и Додоном в своих нападках на главу Делегации ЕС в Молдове Петера Михалко и расценили действия посла ЕС, как "откровенное вмешательство" во внутренние дела Молдовы.

"К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдавии, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны становятся для него обычной практикой", - говорится в Комментарии МИД России.

Более того, Россия выразила "сожаление" в связи с тем, что "на этот раз они были поддержаны аккредитованными в Кишиневе послами государств-членов Евросоюза". "В их совместном заявлении от 25 февраля с.г, отмечается, что ЕС действует в Молдавии «в духе сотрудничества и партнерства» и «при полном уважении независимости и суверенитета Республики Молдова». Вряд ли указания П.Михалко молдавским властям можно рассматривать как проявления «уважения и партнерства» к Республике Молдова", - отмечает МИД Российской Федерации.

"Рассчитываем, что наши европейские коллеги помнят о том, что Молдавия, помимо Соглашения об ассоциации с ЕС, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур, являясь государством-участником СНГ и обладая статусом наблюдателя при ЕАЭС", - добавили в Комментарии МИД РФ.

Ранее уже сообщалось, что 25 февраля аккредитованные в Молдове послы стран ЕС выступили с Совместным заявлением после того, как коалиция Партии социалистов и партии "ШОР" обвинили Главу Делегации ЕС Петера Михалко "во вмешательстве во внутренние дела Молдовы".

Послы выразили свою позицию после того, как практически одновременно партия основного виновного в краже миллиарда – Илана Шора, а также возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов, обвинили главу Делегации ЕС в Молдове Петера Михалко "в нарушении принципа презумпции невиновности", а также "во вмешательстве в дела страны".