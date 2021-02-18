Россия считает руководство Приднестровья своей "диаспорой в Молдове"

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МИД России высказал недоумение по поводу возмущения властей Молдовы участием посла России в заседании "коллегии МИД Приднестровья".

О том, что "такая реакция вызывает недоумение" заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.


По мнению МИД России, действия посла России в Молдове "полностью соответствуют" принципам Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года.

Захарова отметила, что участие посла России в работе внешнеполитического ведомства Приднестровья необходимо для поддержания контактов со сторонами конфликта, без чего "невозможно выполнять посреднические функции в приднестровском урегулировании".


"Кроме того, в круг обязанностей любого посла входит развитие связей с регионами страны пребывания и поддержание контактов с находящейся там диаспорой его собственной страны", - добавила официальный представитель МИД России по поводу участия посла О.Васнецова в работе "коллегии МИД Приднестровья".


Ранее агентство OMEGA сообщило, что 10 февраля посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов принял участие в работе коллегии внешнеполитического ведомства региона Приднестровья (в режиме видеоконференции).


На этом заседании, Васнецов в официальном мундире дипломатического работника Российской Федерации выступил со своим обращением к присутствующим, среди которых был и глава региона Вадим Красносельский.


Примечательно, что в ходе коллегии, на которой присутствовал посол России в Молдвое, глава ведомства Виталий Игнатьев назвал Республику Молдова "несостоявшимся государством", нарушающим права человека.


Позже, в связи с этим МИДЕИ Молдовы распространило пресс-релиз, в котором "напомнило требование кишиневских властей к аккредитованным в Республике Молдова дипломатам воздержаться от участия в организованных тираспольскими структурами мероприятиях с целью пропаганды и политических спекуляций этого региона Республики Молдова".

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