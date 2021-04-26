Россия выделила Молдове вдвое меньше обещанного числа вакцин Спутник-V

Спусти 2 дня после доставки в Кишинев гуманитарного груза с вакциной "Спутник-V", оказалось, что груз вдвое меньше заявленного и не соответствует объявленному российским властями.

О том, что в Молдову был доставлен лишь один компонент двухкомпонентной вакцины из России сообщили журналистам представители Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты. Там же сообщили, что в Кишинев прибыла только 71 тысяча доз вакцины, а не 142 тысячи доз, как было заявлено сопровождающими груз депутатами Госдумы России.

Как сообщил агентству IPN врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан, в Молдову была доставлена только первая доза вакцины, в то время, как вторая доза вакцины "Спутник-V" отличается от первой.

В связи с тем, что пока не известна точная дата доставки второго компонента, было принято решение не распределять вакцину медучреждениям.

Несоответствие было выявлено и властями Приднестровья, где планировалось начать прививку российской вакциной 26 апреля.

Об этом сообщил лидер непризнанного региона Вадим Красносельский, уточнив, что вместо обещанных 31 тысячи пар (1 и 2 компонента – Ред.), была доставлена лишь 31 тысяча первого компонента вакцины.

Он отметил, что "прежде чем приступить к массовой вакцинации, необходимо точно знать, в какой срок будет организована поставка второй составляющей".

"По этому поводу ведутся переговоры с российской стороной. Предварительно оговоренное время прибытия второй части транша – три недели", - написал в соцсетях Красносельский.

Примечательно, что после доставки гуманитарного груза в Кишиневский аэропорт, сопровождавший его депутат Госдумы России от пропрезидентской партии "Единая Россия" Виктор Селиверстов заявил 24 апреля, что всего, спецбортом МЧС было доставлено в Молдову 71 тысяча двойных доз, из которых 31 тысяча двойных доз для Приднестровья.

Выступая перед журналистами в Аэропорту, российский депутат посчитал нужным особенно подчеркнуть, что доставка гуманитарного груза вакцины стала возможной благодаря обращению к президенту России В.Путину со стороны Партии социалистов Игоря Додона и "Парламента Республики Молдова". Кроме того, он несколько раз отметил и "важную роль" правящей в России партии "Единая Россия".

Находившийся на том же борту Игорь Додон заявил, что вакцины были выделены "по личному распоряжению президента России Владимира Путина, который, по утверждению Додона, "лично" распоряжается вопросами распределения вакцины по странам мира.