Российская вакцина от коронавируса стала в Молдове партийно-путинской

В субботу в Кишиневском аэропорту произвел посадку военно-транспортный самолет МЧС России, которым были доставлены более 70 тысяч двойных доз вакцины "Спутник-V". Сопровождали груз депутаты Госдумы России от пропрезидентской партии "Единая Россия" и возглавляющий молдавскую Партию социалистов Игорь Додон.

Выступивший перед журналистами депутат от "Единой России" Виктор Селиверстов посчитал нужным особенно подчеркнуть, что доставка гуманитарного груза вакцины стала возможной благодаря обращению к президенту России В.Путину со стороны Партии социалистов Игоря Додона и "Парламента Республики Молдова". Кроме того, он несколько раз отметил и "важную роль" правящей в России партии "Единая Россия".

"Парламент Республики Молдова, Партия социалистов Республики Молдова обратились к президенту РФ В.В. Путину с просьбой о получении вакцины для прививки от коронавируса. Эта просьба нашла прямой и очень быстрый отклик в РФ. К этой работе подключилась всероссийская партия "Единая Россия". Мы очень благодарны настойчивости социалистов Республики Молдова. Парламента за то, что сумели в кратчайший срок сделать большую работу по доставке первой партии вакцины "Спутник-V" в Молдову", - заявил российский депутат, отметив, что следующая партия российской вакцины поступит в Молдову "в течение мая".

В свою очередь, Додон передал свою благодарность президенту России, котрый, по его словам, "лично" распоряжается вопросами распределения вакцины по странам мира.

"Большое спасибо Владим-Владимычу Путину, потому что такой объем вакцины в смог попасть в Молдову только по личному распоряжению президента Российской Федерации", - сказал Додон.

Всего, спецбортом МЧС было доставлено в Молдову 71 тысяча двойных доз, из которых 31 тысяча двойных доз для Приднестровья. В то же время, Додон предпочитает говорить о "140 тысячах вакцин".