Об этом решении сообщила пресс-служба ведомства.

"Решено авторизовать на определенных условиях вакцины, используемые для предотвращения распространения SARS-CoV-2 (COVID-19) с выдачей сертификатов регистрации сроком на один год и запросом предоставления поставторизационных исследований по эффективности", - говорится в сообщении.

Таким образом, авторизацию прошли вакцины, включенные ВОЗ в список срочного использования: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

В сообщении также указывается, что такой уровень авторизации позволяет проводить вакцинацию населения названными вакцинами.