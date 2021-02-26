Российская вакцина 'Спутник V' допущена к использованию в Молдове

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы провело официальную авторизацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом решении сообщила пресс-служба ведомства.


"Решено авторизовать на определенных условиях вакцины, используемые для предотвращения распространения SARS-CoV-2 (COVID-19) с выдачей сертификатов регистрации сроком на один год и запросом предоставления поставторизационных исследований по эффективности", - говорится в сообщении.


Таким образом, авторизацию прошли вакцины, включенные ВОЗ в список срочного использования: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".


В сообщении также указывается, что такой уровень авторизации позволяет проводить вакцинацию населения названными вакцинами.

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