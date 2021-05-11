Румынский депутат заявил в Кишиневе о непризнании границы Румынии с Молдовой и Украиной

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Член Палаты депутатов парламента Румынии Даниел Георге-Русу приехал в Кишинев поддержать расширение румыно-унионистской партии "Альянс за объединение румын" (AUR) и представляет одноименную партию в парламенте Румынии.

"Мы не признаем границу на реке Прут. Это мы говорили и раньше. Это должны понять все. Все, кто имеют хоть немного доброй воли, и кто знают историю. Эта несправедливая граница была навязана. Мы ее не признаем", - заявил депутат парламента Румынии Даниел Георге-Русу, выступая на пресс-конференции, проведенной напротив Дома правительства Молдовы.


Граница по реке Прут была установлена 10 февраля 1947 года Парижским мирным договором, подписанным государствами - победителями во Второй мировой войне, с одной стороны, и бывшими союзниками фашистской Германии в Европе - Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией - с другой.


По условиям Договора, границы Румынии устанавливались по состоянию на 1 января 1941 года, когда ее восточная граница проходила по Пруту.


К востоку от р.Прут находятся принадлежавшие до 28 июня 1940 года Великой Румынии территории ныне входящих в состав Украины Северной Буковины, Герцевского округа и Южной Бессарабии. Оставшаяся часть Бессарабии входит в состав Республики Молдова.


Партия AUR считается в Румынии маргинальной партией реваншистского толка, однако, на последних выборах набрала 9% голосов, получив представительство в парламенте. Лидер партии Джеордже Симион является персоной нон-грата в Молдове и Украине.

Да!
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