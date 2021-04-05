Румынский врач прогнозирует страшную картину последствий коронавируса

Проведенный врачом анализ публикует одно из центральных бухарестских изданий "Adevărul".

Его анализ основан на цифрах, зарегистрированных с начала пандемии в Румынии:

Ряд неоспоримых вещей: с начала 2021 года до настоящего времени более 300 тысяч румын были диагностированы с COVID. Из них более 8000 погибли.

Летальность в неизменном виде более 6 месяцев составляет 2,7%.

Некоторые моменты:

- Примерно через 6 месяцев пандемии у нас было 50 тысяч случаев и почти 2500 смертей (4 августа 2020 г.)

- Еще через 6 месяцев пандемии у нас было более 600 тысяч случаев (более чем в 10 раз больше) и более 16000 (в 7 раз больше) проиграли битву с болезнью (4 января 2021 года) по сравнению с предыдущим периодом.

В результате:

- Оставляя в стороне понятие «волна» или «горб», прогрессирование этого заболевания среди населения до сих пор не могло быть остановлено. Просто приторможено. Летальность НИКОГДА не опускалась ниже 2,5 - 2,7%, а после почти 1 миллиона случаев инфицирования - независимо от процента диагностированных / недиагностированных, и оставляя в стороне статистический «шум» тестирования, мы можем предположить, что эта доля - относительно стабильная в других странах - представляет собой смертность от COVID.

- При уровне смертности 2,5%, если вы посмотрите на ВСЕ население Румынии, которое все еще не охвачено вакциной, поскольку иммунитет, полученный самой инфекцией, имеет тенденцию снижаться через 6 месяцев, рано или поздно более полумиллиона румын умрут от COVID, если мы не прервем цепочку передачи пандемии.

Ограничительные меры не решают проблему летального исхода

Этот процент не учитывает время. Ограничительные меры не решают проблему летального исхода, только временное расстояние между случаями и смертельным исходом, соответственно.

- Единственное, что сейчас известно, что предотвращает летальный исход, - это вакцина, последние исследования которой показывают почти 100% защиту с точки зрения фатальных осложнений инфекции SARS-CoV-2.

Если допустить, что в сентябре мы обеспечим вакцинацию 10 миллионов человек, риск смертельного исхода без учета возраста по-прежнему будет исчисляться сотнями тысяч среди непривитых.

Кто же те, кому нужно быстро сделать вакцинацию? Не только пожилые люди. Летальность среди лиц 65 лет и старше растет в геометрической прогрессии.

Затем профессионально активные люди, социальная мобильность которых предрасполагает к распространению возбудителя.

История с магазином в целом хороша, но - однозначно - исследования показывают, что люди заболевают COVID на работе. Ясно, что ответственность лежит на румынских компаниях и крупных работодателях.

Чтобы экономика оставалась на плаву, людям нужно делать прививки. Вопрос об обязательной вакцинации выходит за рамки положений Конвенции Овьедо или голоса улицы.

Когда потенциальная смертность составляет сотни тысяч людей только после COVID и независимо от других проблем со здоровьем, которые могут и будут приводить к смерти в течение календарного года, люди ДОЛЖНЫ быть вакцинированы как можно скорее.

Нам останется подсчитывать смерти

Если работодатели этого не понимают, если Церковь не понимает этого, к концу пандемии мы будем насчитывать от 200 000 до 500 000 задокументированных смертей. Это довольно высокая цифра еще год назад, как прогноз.

Она не рассматривает несколько вещей, которые могли бы сделать ее еще выше:

1. Возможность повторного заражения после истощения иммунной системы.

2. Потенциал защиты вакцины после 12 календарных месяцев, поскольку новые штаммы выходят на рынок и могут «ускользнуть» от активно приобретаемого иммунного барьера.

3. Феномен «коллапса здоровья», который увеличивает летальность из-за невозможности оказания медицинской помощи, даже минимальной, начиная с ряда случаев. Это истины, которыми мы должны руководствоваться.

Остальные обсуждения не имеют отношения к делу, в лучшем случае они представляют собой добавленный контекст, а не следствие.

Наиболее важными с точки зрения психологического здоровья и обеспечения будущего этой страны являются дети, которые любой ценой должны иметь возможность продолжить учебу. Их родители нуждаются в поддержке, чтобы они могли работать или безопасно знать их, когда они на работе.

С моей точки зрения, отказ от поддержки детских садов и яслей был ошибкой.

Вмешательства, которые изменяют мобильность людей, преследуют только одну цель: регулировать поток в больнице. Они НЕ спасают жизни лишь частично, пока медицинская система справляется со своей работой.

Рано или поздно, за исключением тех мер, которые резко снижают мобильность до уровня ниже 20% от нормы, любой запрет будет неэффективным с точки зрения эволюции в каждом конкретном случае.

Никто, кроме доктора, не сражается в окопах

Медицинская система состоит из людей. Люди не машины. Необходимо принять меры для обеспечения качества жизни и работы медицинского персонала. Их нужно поддерживать не только финансово, но и эмоционально, профессионально.

Власти должны начать понимать, что для врачей количество смертей, свидетелями которых они являются, - это не цифры в таблице.

Для фельдшеров, для медсестер, накопление смертельных случаев подрывает психическое здоровье и приближает их к моральному краху. Подобно тому, как солдату нужна чистая одежда и рацион, врачу необходимы покой, отдых, уважение и безопасность на работе. В конце концов, надежды стольких людей будут связаны с ними от начала до конца.

Ни премьер-министр, ни министр. Доктор. Никто, только доктор сражается в окопе со своим пациентом. В результате, кем бы вы ни были и какой бы «лагерь» вы не представляли, независимо от того, сколько шума вы производите и во что вы верите, все вышеперечисленное остается истиной.

Одних мы можем обнять глазами, других - нет. Но поистине проявление человечности, сострадания и цивилизации - не позволить нашим собратьям умереть, независимо от того, разделяют ли они научные знания и здоровье.