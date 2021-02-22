Самый бесполномочный орган власти пользуется наибольшим доверием общества

Согласно опубликованным в понедельник данным "Барометра общественного мнения", 42,6% населения имеют доверие к институту президента. Из них, 12,4% испытывают очень много доверия.

По данным соцопроса, этот орган центральной государственной власти, наделенный лишь представительскими функциями, пользуется наибольшим уровнем доверия в сравнении с другими органами власти.

Правительство, которое наделено правом принятия реальных решений для страны, пользуется доверием лишь 18,5% граждан.

Парламент, в условиях парламентской республики, являясь единственным законодательным органом и напрямую контролирующим правительство вызывает доверие менее чем у 14% общества.

Социологическое исследование проводилось с 28 января по 14 февраля 2021 года. В нем приняли участие около 1 200 респондентов. Погрешность составляет 3%.