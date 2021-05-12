Санду объявила, на что пойдут конфискованные у сына Филата деньги

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Конфискованные у сына осужденного за коррупцию экс-премьера Молдовы Владимира Филата почти полмиллиона фунтов стерлингов будут направлены нуждающимся категориям населения.

Конфискованные у сына осужденного за коррупцию экс-премьера Молдовы Владимира Филата почти полмиллиона фунтов стерлингов будут направлены нуждающимся категориям населения.


Об этом заявила президент Майя Санду по итогам встречи в Кишиневе с министром по делам Европы и Америки британского Министерства иностранных дел и международного развития Венди Мортон.


На встрече было объявлено, что конфискованные у сына Филата 456 068 фунтов стерлингов (более 644 тысяч долларов – Ред.) поступят в Молдову уже в ближайшее время и будут направлены на помощь людям с ограниченными возможностями.


"Мы договорились о том, как вернуть средства, взысканные с Луки Филата, в пользу граждан", - отметила Майя Санду.


В феврале, британские власти сообщили властям Молдовы о решении перевести в Казначейство Молдовы конфискованные у сына Филата средства, происхождение которых он не смог объяснить.


Счета сына Филата в Великобритании были заморожены в мае 2018 года после того, как следователи британского Национального агентства по борьбе с оргпреступностью объявили о подозрении, что деньги происходят из незаконных операций.


В ноябре 2019 года, Лондонский суд отклонил апелляцию сына экс-премьера Молдовы Луки Филата, не сумевшего доказать законное происхождение средств.

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