Санду объявила, на что пойдут конфискованные у сына Филата деньги

Конфискованные у сына осужденного за коррупцию экс-премьера Молдовы Владимира Филата почти полмиллиона фунтов стерлингов будут направлены нуждающимся категориям населения.

Об этом заявила президент Майя Санду по итогам встречи в Кишиневе с министром по делам Европы и Америки британского Министерства иностранных дел и международного развития Венди Мортон.

На встрече было объявлено, что конфискованные у сына Филата 456 068 фунтов стерлингов (более 644 тысяч долларов – Ред.) поступят в Молдову уже в ближайшее время и будут направлены на помощь людям с ограниченными возможностями.

"Мы договорились о том, как вернуть средства, взысканные с Луки Филата, в пользу граждан", - отметила Майя Санду.

В феврале, британские власти сообщили властям Молдовы о решении перевести в Казначейство Молдовы конфискованные у сына Филата средства, происхождение которых он не смог объяснить.

Счета сына Филата в Великобритании были заморожены в мае 2018 года после того, как следователи британского Национального агентства по борьбе с оргпреступностью объявили о подозрении, что деньги происходят из незаконных операций.

В ноябре 2019 года, Лондонский суд отклонил апелляцию сына экс-премьера Молдовы Луки Филата, не сумевшего доказать законное происхождение средств.