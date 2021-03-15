Санду передумала и зовет все фракции на консультации

Как сообщается в пресс-релизе Администрации президента, консультации состоятся во вторник, 16 марта.

Переговоры состоятся в следующем порядке:

09:00 - партия "Шор";

10:00 - группа Pro Moldova;

11:00 - Демократическая партия Молдовы;

13:00 - Партия «Платформа Достоинство и Правда»;

14:00 - Партия "Действие и солидарность";

15:00 - Партия социалистов Республики Молдова.

После завершения консультаций глава государства проведет брифинг для прессы.

Ранее уже сообщалось, что после того, как 23 февраля Конституционный суд указал Санду на необходимость завершения процедуры консультаций с парламентскими фракциями по вопросу назначения правительства, Санду заявила, что не намерена проводить консультации с парламентскими фракциями из-за их неэффективности.