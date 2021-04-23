Санду потребовала от Генпрокуратуры расследовать действия коалиции Додона-Шора по узурпации власти

Об этом Санду заявила по итогам проведенного пятницу вечером заседания Высшего совета безопасности.

"Это беспрецедентное нападение на конституционный строй и независимость Конституционного суда. В рамках ВСБ мы обсудили риск подрыва конституционного строя", - заявила Майя Санду.

Она отметила, что потребовала от руководителей правоохранительных органов - МВД, Генерального инспектората полиции, Национальной патрульной инспекции, Национальной армии – "не участвовать в неконституционных действиях и не исполнять незаконные приказы".

Более того, президент подчеркнула, что "потребовала от Генеральной прокуратуры расследовать сегодняшние действия по признакам преступления узурпации государственной власти, а также действий участников этой нападки на законность".

"Я потребовала от Службы информации и безопасности следить за действиями по подрыву конституционного строя и для предотвращения дестабилизации ситуации в стране.

Мы призываем парламент остановить эти антидемократические выпады. Те, кто совершает эти противоправные действия, подлежат наказанию", - заявила Санду, добавив, что принятые в парламенте решения, "представляют собой подрыв конституционного порядка и верховенства закона".

23 апреля парламентское большинство назначило прокурора Бориса Лупашку на должность судьи Конституционного суда. За его назначение проголосовало 56 депутатов. Бориса Лупашку даже спешно привели к присяге.

В этот же день, коалиция приняла Декларацию об узурпации власти тремя судьями Конституционного суда, которые проголосовали за роспуск парламента.

Позже, эта же коалиция проголосовала за частичную отмену результатов конкурса на занятие постов судей в Конституционном суде в 2019 году, отправив в отставку председателя Конституционного суда Домнику Маноле.

Решения правящего большинства были осуждены главой Делегации ЕС в Молдове Петером Михалко и послом США Дереком Хоганом.