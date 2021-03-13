Санду рекомендовала правительству ввести режим Чрезвычайного положения

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Президент Майя Санду объявила решение проведенного под ее председательством заседания Высшего совета безопасности.

Санду расценила ситуацию в здравоохранении, как "все более ухудшающуюся".


В связи с этим, на заседание ВСБ были приглашены лидеры всех парламентских фракций, а также представители правительства и ВОЗ.


Как заявила Санду, она порекомендовала Правительству в течение 3 дней ввести режим Чрезвычайного положения в Республике Молдова, а также предложить более жесткие меры для ограничения распространения вируса.


Кроме того, она потребовала ускорить вакцинацию и перейти ко второму этапу вакцинации, чтобы доступ к вакцине получили и другие категории, кроме медработников.


Согласно действующему законодательству, режим Чрезвычайного положения устанавливается парламентом по запросу правительства.

Да!
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