Санду рекомендовала правительству ввести режим Чрезвычайного положения

Санду расценила ситуацию в здравоохранении, как "все более ухудшающуюся".

В связи с этим, на заседание ВСБ были приглашены лидеры всех парламентских фракций, а также представители правительства и ВОЗ.

Как заявила Санду, она порекомендовала Правительству в течение 3 дней ввести режим Чрезвычайного положения в Республике Молдова, а также предложить более жесткие меры для ограничения распространения вируса.

Кроме того, она потребовала ускорить вакцинацию и перейти ко второму этапу вакцинации, чтобы доступ к вакцине получили и другие категории, кроме медработников.

Согласно действующему законодательству, режим Чрезвычайного положения устанавливается парламентом по запросу правительства.