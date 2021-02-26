Школы и театры закрываются, городской транспорт прекращает работу, на границе ужесточается доступ

Как сообщается в пресс-релизе правительства, решение об этом было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, а новый режим продлится с 1 по 15 марта.

Согласно решению, в этот период будет отменена очная форма обучения в школах, а также в колледжах и вузах. Учебный процесс будет проходить только в онлайн-режиме. Также запрещено проведение школьных олимпиад с физическим присутствием учащихся.

Кроме того, запрещается присутствие зрителей на мероприятиях театрально-концертных заведений и домов культуры.

В этот период будет введен особый график движения общественного транспорта в Кишиневе, а по субботам и воскресеньям он работать не будет.

Особый режим работы будет введен и в государственных и частных учреждениях, часть работников которых будет переведена на удаленный график.

С 5 марта, въехать в Молдову можно будет только при предъявлении негативного ПЦР-теста на COVID-19, проведенного за 72 часа до прибытия.

Граждане Молдовы, въезжающие в страну без наличия теста, будут обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции вне зависимости от страны приезда.

Ужесточение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции связано с резким ростом заражения и ежедневного количества в среднем 20 летальных исходов от коронавируса.