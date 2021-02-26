Школы и театры закрываются, городской транспорт прекращает работу, на границе ужесточается доступ

0
856
6

Власти Молдовы ввели "особый режим деятельности" в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, решение об этом было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, а новый режим продлится с 1 по 15 марта.


Согласно решению, в этот период будет отменена очная форма обучения в школах, а также в колледжах и вузах. Учебный процесс будет проходить только в онлайн-режиме. Также запрещено проведение школьных олимпиад с физическим присутствием учащихся.


Кроме того, запрещается присутствие зрителей на мероприятиях театрально-концертных заведений и домов культуры.


В этот период будет введен особый график движения общественного транспорта в Кишиневе, а по субботам и воскресеньям он работать не будет.


Особый режим работы будет введен и в государственных и частных учреждениях, часть работников которых будет переведена на удаленный график.


С 5 марта, въехать в Молдову можно будет только при предъявлении негативного ПЦР-теста на COVID-19, проведенного за 72 часа до прибытия.


Граждане Молдовы, въезжающие в страну без наличия теста, будут обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции вне зависимости от страны приезда.


Ужесточение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции связано с резким ростом заражения и ежедневного количества в среднем 20 летальных исходов от коронавируса.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/40942

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined