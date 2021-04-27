Шор готовился вернуться в Молдову при содействии Додона

Усатый напомнил Додону целый ряд проплаченных договоренностей с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком и действий Додона в интересах Плахотнюка.

Лидер "Нашей партии" сообщил, что на вторник было запланировано видеообращение скрывающегося от правосудия в Израиле Илана Шора, который планировал рассказать, что "он возвращается в Молдову, что верит в честный молдавский суд и оставит все необходимые залоги и т.д., чтобы доказать свою невиновность".

Более того, Ренато Усатый отметил, что Додон "говорит с судьями о том, что как-то нужно Шору помочь".

Также, Усатый обвинил Додона в проведенных им в Москве договоренностях о том, чтобы пропутинская партия "Единая Россия" подписала на днях Соглашение о сотрудничестве с группой Pentru Moldova, "в которую входят жулики и воры Плахотнюка, партии "ШОР" и некоторые другие проходимцы".

Примечательно, что в субботу, находившийся в Молдове первый зам. председателя фракции “Единой России” в Госдуме Виктор Селиверстов провел переговоры с с представителями так называемой платформы "За Молдову", состоящей из доверенных лиц другого беглого олигарха – Владимира Плахотнюка, который в России заочно осужден за совершение тяжких преступлений. Официально объявлено, что целью переговоров является подготовка к подписанию Соглашения о партнерстве между росийской правящей партией и партией ШОР.

Известно, что скрывающийся от правосудия Илан Шор является основным обвиняемый по делу о краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы. Судебное решение по делу Шора преднамеренно затягивается, как его адвокатами, так и судьями после того, как в феврале 2018 года Высшая судебная палата решила передать дело Шора на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула, где так и не начато его рассмотрение.

Возглавляемые Игорем Додоном и Иланом Шором партии входят в правящую коалицию в парламенте и препятствуют проведению досрочных парламентских выборов.