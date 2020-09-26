Скандально известный помощник Плахотнюка продолжает влиять на правительственные назначения

Как сообщила правозащитная организация Dreptul la Dreptate ("Право на справедливость"), по протекции Ботнаря на эту должность был назначен его родственник Алексей Рогов. Его зарплата в этой должности составит 190 тысяч леев в месяц.

Организация отмечает, что будучи министром транспорта, в 2013-ом году Ботнарь назначил Рогова директором бельцкого аэропорта. В этой должности Рогов прославился коррупционными скандалами, а "откаты" достигали 10 тысяч долларов.

Кроме того, работая в должности Генерального директора государственного предприятия Moldaeroservice, этот же чиновник для проведения несанкционированных закупок перечислял денежные средства со счёта госпредприятия на счёт своего сына в Монреале.

Правозащитники указывают также, что родственник Ботнаря, пользуясь безнаказанностью со стороны министра, осуществлял незаконные перелеты на вертолете предприятия из Бельц в Вадул-луй-Водэ "на шашлыки", незаконно использовал средства предприятия для аренды для себя дополнительной квартиры и гостиницы, обеспечения топливом трех машин для собственных нужд.

"Сейчас Рогов заявляет в отрасли гражданской авиации, что после персональной встречи с президентом Игорем Додоном по ходатайству Василия Ботнаря он заручился полной поддержкой и было пролоббировано его переназначение на эту важную государственную должность", - говорится в сообщении правозащитной организации.

Василий Ботнарь входил в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка. Известно, что сейчас он пользуется протекцией со стороны занимающего должность президента Игоря Додона.

Ботнарь был одним из основных действующих лиц, виновных в незаконной высылке турецких учителей, которых осудили в Турции, как "мятежников".

Несмотря на это, 15 июля 2020 года, при посредничестве прокуратуры, Ботнарю был присужден штраф в размере 88 тысяч леев. Прокурор даже не обжаловал это решение судьи в Апелляционной палате.