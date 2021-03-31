Сколько зарабатывают на вебкам-сайтах: девушка из Кишинева поделилась реальными цифрами своего заработка на BongaCams

В 2020 году, когда буквально весь мир из-за пандемии перешёл в онлайн, многие начали искать работу в интернете и открыли для себя сферу вебкама.

Мы решили узнать, сколько сейчас зарабатывают на вебкам-сайтах, и нашли реальную историю Софии из Кишинева, которая пожелала остаться анонимной. Она открыто говорит о своём доходе и даже называет точные цифры.

София активно ведёт Instagram, и недавно рассказала подписчикам о своём заработке на BongaCams, выложив фото чека на 8,296.03 евро за месяц. Сумма в несколько раз превышает среднюю зарплату по стране, и это неудивительно, ведь в условиях массовой самоизоляции вебкам-сайты стали ещё более популярны во всём мире.

В сторис девушка также время от времени делится полезными советами:

- как увеличивать заработок и повышать свою популярность;

- как сделать так, чтобы пользователи из Молдовы не видели твоих трансляций;

- какие ещё способы заработка есть на BongaCams и т.д.

Один из её постов собрал большое количество лайков. София рассказала, что за один день заработала 1,228 евро! «Спасибо, BongaCams!! Спасибо всем, кто смотрит мои трансляции и делает каждый мой день счастливее! Я вас обожаю!» – написала она под фото.

Работая на BongaCams, она стала активно путешествовать и теперь постит удивительно красивые фотографии, записывает сторис из экзотических мест, в которых ей удалось побывать. «Если бы полгода назад мне сказали, как круто изменится моя жизнь, я бы не поверила!» – написала она у себя в Instagram.

Можно найти множество подобных примеров. Все они говорят о том, что сегодня вебкам – один из самых прибыльных видов заработка.

Многие отмечают, что вебкам-сайт BongaСams даёт не только стабильность, но и ощущение свободы. Вести трансляции можно откуда угодно, даже с мобильного телефона, при этом отлично зарабатывая в любое время. Никаких особых требований, кроме возраста 18+, нет, поэтому начать работу можно практически сразу.

Как ни парадоксально, но пандемия помогла многим девушкам увидеть новые возможности и раскрыла огромный потенциал вебкам-сайтов, которые позволяют отлично зарабатывать не выходя из дома.