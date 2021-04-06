Скончался один из основателей Евро

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Лауреат Нобелевской премии по экономики, один из "отцов евро" Роберт Манделл умер в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя Колумбийского университета, где Манделл был почетным профессором.

Как уточняет Forbes, Манделл умер 4 апреля в Италии, в Тоскане, где жил последние годы.


Роберта Манделла считают идейным вдохновителем создания единой валюты для Европы. С начала 1960-х годов он поддерживал идею общеевропейского экономического и валютного союза и разработал теоретическую основу для введения евро.

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за свою теорию о том, что для успеха зоны с единой валютой необходимы гибкие рынки, в том числе свободное передвижение рабочей силы и капитала.

Да!
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