Скончался один из основателей Евро

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя Колумбийского университета, где Манделл был почетным профессором.



Как уточняет Forbes, Манделл умер 4 апреля в Италии, в Тоскане, где жил последние годы.

Роберта Манделла считают идейным вдохновителем создания единой валюты для Европы. С начала 1960-х годов он поддерживал идею общеевропейского экономического и валютного союза и разработал теоретическую основу для введения евро.



В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за свою теорию о том, что для успеха зоны с единой валютой необходимы гибкие рынки, в том числе свободное передвижение рабочей силы и капитала.