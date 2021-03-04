Словакия извинилась перед Украиной за неудачную шутку своего премьер-министра

Об этом глава МИД Словакии сообщил в соцсетях, назвав заявления премьер-министра "неуместными".

"Сегодня я общался со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - написал Корчок в среду вечером.

"Мне еще более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве прекрасно поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - добавил он.

Ранее уже сообщалось, что в ходе одного из радиоинтервью, отвечая на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем, Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

В этой связи Украина потребовала официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матович.