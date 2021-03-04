Словакия извинилась перед Украиной за неудачную шутку своего премьер-министра

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Извинения за шутку премьер-министра о том, что он в обмен на вакцины пообещал России "Закарпасткую Украину", принес министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Об этом глава МИД Словакии сообщил в соцсетях, назвав заявления премьер-министра "неуместными".


"Сегодня я общался со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - написал Корчок в среду вечером.


"Мне еще более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве прекрасно поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - добавил он.


Ранее уже сообщалось, что в ходе одного из радиоинтервью, отвечая на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".


Затем, Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.


В этой связи Украина потребовала официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матович.

Да!
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