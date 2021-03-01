Словакия закупила 2 миллиона доз российской вакцины Спутник-V

Переговоры о поставке российской вакцины в Словакию держались в секрете.

О доставке российской вакцины сообщил премьер-министр Словакии Игор Матович на пресс-конференции в аэропорту города Кошице, куда из Москвы прилетел словацкий военный самолёт с вакциной на борту.

Как сообщает "Радио Свобода", переговоры о поставке вакцины держались в тайне. По словам Матовича, договор был подписан в прошлую субботу. Всего контракт предусматривает поставку в Словакию 2-х миллионов доз.

Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, куда поставлена российская вакцина. "Спутник V" пока не одобрен Европейским медицинским агентством для использования в Евросоюзе, однако словацкое правительство рассчитывает на то, что её одобрит национальное агентство, которое занимается сертификацией лекарственных препаратов. Вакцинация может начаться через 2 недели, до этого времени вакцина будет храниться на складе.

По словам Матовича, поставки российской вакцины помогут увеличить темпы вакцинации в стране на 40 процентов. Премьер заявил, что за его решением закупить "Спутник" не стоит политика: по его словам, если бы в страну в достаточном количестве поступали одобренные ЕС вакцины, он не обращался бы к России. Однако нынешние темпы вакцинации представляются ему недостаточными для победы над эпидемией.

Российская вакцина "Спутник V" разработана институтом имени Гамалеи. В России были привиты, по последним данным, около 4 миллионов человек - темпы вакцинации ещё ниже, чем в странах ЕС. Эффективность вакцины, согласно опубликованным данным клинических испытаний, около 94 процентов.