Спустя 7 лет отменено беспрецедентное решение в пользу Додона и Плахотнюка

Тогда, не имевшая шансов на представительство в парламенте, Партия социалистов была фактически "просунута" в парламент в результате обеспеченных Плахотнюком незаконных решений ЦИК, Апелляционной палаты Кишинева, а затем и Высшей судебной палаты по исключению из предвыборной гонки возглавляемой Ренато Усатым партии "PATRIA".

Для обеспечения этого незаконного решения, были задействованы и структуры МВД.

Основными фигурантами этого незаконного процесса являлись тогдашний глава ЦИК Юрий Чокан (ныне, финансируется в рамках ряда проектов Евросоюза, - Ред.) и тогдашний зам.главы полиции Георгий Кавкалюк (ныне, возглавляет партию PACE, - Ред.).

В результате этих действий, в ноябре 2014 года, партия "PATRIA", имевшая реальные шансы пройти в парламент с не менее чем 20 мандатами, была исключена из предвыборной гонки за несколько дней до выборов.

Согласно решению ВСП от 7апреля 2021 года, требование Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации политической партии "PATRIA" на парламентских выборах было незаконным и нарушило право граждан на свободные выборы.

В августе прошлого года партия "PATRIA" выиграла дело в Европейском суде по правам человека. Судьи пришли к выводу, что партия "PATRIA", список который возглавил Ренато Усатый, была незаконно исключена из гонки на парламентских выборах 2014 года.

Возглавляемая в 2014 году Ренато Усатым партия "Patria" была исключена из предвыборной кампании по надуманным причинам и сфальсифицированным доводам за два дня до дня выборов. Тогда, власти так и не предоставили никаких доказательств нарушения законодательства со стороны этой партии. Кроме того, целый ряд активистов этой партии подверглись арестам и гонениям, а представители МВД и генпрокуратуры сделали все для того, чтобы заблокировать деятельность партии.

Это было впервые в истории Молдовы, когда электоральный конкурент был исключен из гонки прямо накануне выборов. Так, ЦИК, а затем и молдавские судебные инстанции приняли решение исключить Партию "Patria", возглавляемую Ренато Усатым, из гонки лишь на основе некоторых подозрений и "секретных докладов полиции".

По словам ряда экспертов, этот маневр режима, который исключил электорального конкурента с огромными шансами вхождения в парламент, поставил под сомнение легитимность результатов парламентских выборов 30 ноября 2014 года, чем больше всех воспользовалась возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов, которая вообще не имела шансов пройти в парламент.