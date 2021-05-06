США поддерживают вступление Украины в НАТО - Блинкен

0
100
6

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи Зеленского с Блинкеном в Киеве.


Как сообщает издание LIGA, США выступают за скорейшее предоставление Украине Плана действий по членству в альянсе.


"Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов в получении Украиной ПДЧ. Но в Альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО", – сказал Ермак.


Он также отметил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.


Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга также подтвердила, что администрация президента Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.


На июнь этого года запланирован саммит НАТО, в ходе которого, как заявлял Владимир Зеленский, Украина рассчитывает услышать, "есть ли сигнал" к предоставлению ей Плана действий по членству в НАТО.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/41184

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined